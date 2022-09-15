Путин отметил всестороннее развитие отношений РФ и Ирана

Фото: kremlin.ru/ТАСС

Двусторонние отношения России с Ираном развиваются по всем направлениям, заявил Владимир Путин на встрече с президентом республики Ибрахимом Раиси в рамках саммита ШОС.

"Отношения между Россией и Ираном развиваются по всем векторам, которые были сложены за многие предыдущие годы", – приводит ТАСС его слова.

Российский лидер также сообщил о завершении работы над новым двусторонним соглашением о стратегическом партнерстве, которое выведет отношения РФ и Ирана на новый уровень.

В четверг, 15 сентября, Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Отдельно президент РФ пообщается с коллегами из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Саммит ШОС пройдет в Узбекистане с 15 по 16 сентября.

