Иран подписал меморандум о членстве в ШОС

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Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД Узбекистана.
"Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС", – сообщил представитель.
Он добавил, что документ был подписан в присутствии главы МИД Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна и генсека ШОС Чжана Мина.
В четверг, 15 сентября, Владимир Путин прибыл в Самарканд на саммит ШОС. Уточняется, что в рамках поездки президент РФ пообщается с представителями из Китая, Ирана, Пакистана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Турции.
До этого сообщалось, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина станут сигналом поддержки РФ для Запада. В материале немецкой газеты заранее назвали встречу двух лидеров символичной.
ШОС – международная организация, которая была основана в 2001 году. В ней состоят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Саммит ШОС пройдет в Узбекистане с 15 по 16 сентября.
Путин прилетел на саммит ШОС в Самарканд
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