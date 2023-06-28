Собянин: за два года в Москве обновили 600 территорий школ и детских садов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ходе благоустройства столичных районов на местах старых детских площадок во дворах появляются яркие комплексы для всестороннего развития юных горожан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Новые площадки появляются в районах по мере их благоустройства. Кроме классических качелей и песочниц, мы оборудуем веревочные парки, скалодромы, тарзанки, головоломки, для детей постарше – скейт-парки, памп-треки и многое другое", – написал мэр.

В 2022 году в Москве благоустроили 2 593 двора. Игровые комплексы устанавливают в парках, скверах, во дворах школ и детских садов. В 2023 году столичные власти намерены привести в порядок более 1 600 дворов и обновить в каждом зону для досуга детей.

В частности, на Северном речном вокзале обустроили тематическую площадку "Волга-Волга" с многопалубным кораблем, спусками и тоннелями, штурвалом и местом для переговоров. В парке "Ходынское поле" появилась площадка "Авиатор" с прототипом самолета ИЛ-18, в парке "Яуза" оборудовали панда-парк, песочные фабрики, горки и другие.

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) в 2022 году появились четыре новых парка с большими современными игровыми комплексами.

"В Роговском обустроили три площадки. В Филимонковском, в парке "Марьинский ручей", – качели высотой пять метров. В экопарке "Природный" в Десеновском – игровую зону в экостиле на живописном берегу Десны", – рассказал мэр.

После завершения учебного года в столице приступили к благоустройству более 160 территорий столичных школ и детских садов. В ходе мероприятий для юных жителей города создадут условия для безопасного пребывания на территориях образовательных учреждений, а также обновят дорожное покрытие, установят уличную мебель и проведут другие работы.



Более 30 парков обустроили в ТиНАО с 2012 года