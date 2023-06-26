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10:40

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Около 300 опор освещения установят в пойме реки Жужи на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 300 новых опор освещения установят в пойме реки Жужи на юге Москвы. Там появится три вида фонарей, каждый из которых будет отличаться в зависимости от места размещения, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Вдоль пешеходных дорожек и около мест отдыха установим торшеры высотой четыре метра. Они обеспечат необходимую степень освещенности и при этом не будут мешать обитающим в парке животным, насекомым и птицам", – говорится в сообщении.

На детских и спортивных площадках специалисты установят фонари прожекторного типа с повышенной мощностью. Вдоль проездов и парковочных мест световые устройства будут выполнены в современном стиле высотой восемь метров.

Сейчас специалисты занимаются подготовкой траншей для прокладки кабельной канализации вблизи дорожек. Провода и воздушные линии, которые ранее находились на опорах освещения, спрячут под землю. Так они будут защищены от влияния погодных условий и прослужат дольше.

В 2023 году специалисты также приведут в порядок почти 22 гектара озелененной территории в пойме реки Жужи. Там создадут комфортные участки для отдыха и занятий спортом.

Ранее стало известно, что на территории поймы реки Жужи обустроят ландшафтный парк с пешеходными дорожками. По словам замруководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергея Мельникова, до начала мероприятий эта территория практически никак не использовалась.

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