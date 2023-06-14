Пешеходный маршрут протяженностью более километра появится на востоке Москвы

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На востоке столицы появится единый пешеходный маршрут. Его протяженность – более километра. Об этом сообщает префектура Восточного административного округа Москвы.

"Завершается благоустройство территории около районного центра "Янтарь", территория является продолжением крупной рекреационной зоны, включающей Черкизовский пруд и Детский Черкизовский парк", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что в результате благоустройства от Открытого шоссе до Большой Черкизовской улицы появится пешеходный маршрут длиной 1,2 километра.

В префектуре добавили, что с правой стороны от центра "Янтарь" сделали площадку для детей с каруселью, ксилофоном, спортивном комплексом и качелями на подвесах, в ближайшее время специалисты установят там батут. Со стороны Открытого шоссе работники положили пешеходные дорожки, установили новые опоры освещения и обустроили клумбы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что возле станции "Цветной бульвар" работники заменят старый асфальт на гранитную плитку, обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок пространство рядом с метро, упорядочат парковочное пространство. Кроме того, специалисты установят современные фонари и уличные торшеры, проведут озеленение территории, а также проложат дополнительные водосточные сети.

До этого мэр заявил, что в столице продолжается реализация масштабной программы по благоустройству городских дворов, она стартовала более 10 лет назад. По словам Собянина, в Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч участков.

Собянин рассказал о проектах комплексного развития территорий в Москве