Собянин рассказал, как программа благоустройства дворов преображает столицу

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 10 лет назад в Москве приступили к реализации масштабной программы по благоустройству городских дворов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Привели к единому стандарту комфорта свыше 24 тысяч дворов: обустроили зоны отдыха и спорта, современные игровые комплексы для детей, сделали качественное освещение", – отметил мэр.

В настоящее время благоустройство дворов происходит с учетом просьб местных жителей. По обращениям горожан во дворах прокладывают тропинки к объектам социнфраструктуры, создают площадки для отдыха и занятий спортом.

Один из самых крупных проектов благоустройства реализуют в СВАО Москвы. Там приведут в порядок территорию вдоль Северодвинской улицы, включая семь дворов, детские и спортивные площадки. Там же оборудуют зоны отдыха для местных жителей и переложат асфальт.

"На улице Челюскинской обустроим игровые комплексы с горками, каруселями, качелями и песочницами. Установим турники для воркаута", – проинформировал Собянин.

В границах улиц Алабяна и Панфилова в районе Сокол в САО Москвы обновят две дворовые территории, в том числе приведут в порядок четыре детские площадки, одну тренажерную и одну универсальную.

Во дворах на улице Кременчугской и Кутузовском проспекте в ЗАО столицы создадут две функциональные зоны для ребят младшего и старшего возрастов. Детские площадки приведут в порядок.

В Зеленограде благоустроят дворы в Савелках и Старом Крюкове.

Всего в 2023 году планируют благоустроить более 1,6 тысячи столичных дворов. Несмотря на единый стандарт программы, каждую территорию сделают особенной.

Ранее стало известно, что к концу 2023 года парк "Яуза" будет готов на 80%. Сейчас работы проходят в пойме реки Яузы вдоль улицы Сухонской и вдоль Олонецкого проезда, в парке "Ростокинский акведук". Протяженность парка составит порядка 20 километров.

