Собянин рассказал о благоустройстве улиц возле станции метро "Цветной бульвар"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В центре Москвы специалисты продолжают комплексное благоустройство Цветного бульвара и обновление прилегающих к нему территорий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По его словам, обновление Цветного бульвара является одним из важных проектов 2023 года в Центральном административном округе.



"В предыдущие годы привели в порядок его центральную часть и все Бульварное кольцо. Теперь займемся участками у станции метро "Цветной бульвар" и Цирка Никулина. Общая площадь работ – около 10 гектаров", – написал градоначальник.

Собянин рассказал, что специалисты в рамках мероприятий заменят старый асфальт на гранитную плитку, обновят покрытие проезжей части, приведут в порядок пространство рядом с метро, упорядочат парковочное пространство.

Кроме того, работники установят современные фонари и уличные торшеры, проведут озеленение территории, а также проложат дополнительные водосточные сети. Специалисты уже приступили к демонтажу тротуарных покрытий и бордюров, сейчас они подготавливают траншеи и устанавливают закладные для фонарей.



Все главные мероприятия по благоустройству планируется завершить к сентябрю, заключил Собянин.

Ранее градоначальник рассказал, что в столице продолжается реализация масштабной программы по благоустройству городских дворов, она стартовала более 10 лет назад. По словам мэра, в Москве привели к единому стандарту комфорта более 24 тысяч участков.