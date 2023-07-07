Сергей Собянин: строительство детского сада в Ховрине завершено

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Ховрине завершили строительство детского сада, расположившегося на улице Левобережной, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, в новый детсад будут ходить 200 малышей. Для них сделали современные группы, музыкальный зал со сценой, комнаты для развивающих занятий, кабинеты логопеда, психолога и медицинский.



Мэр напомнил, что в этом году на Зеленоградской улице в Ховрине заработала детская поликлиника по новому московскому стандарту. В медучреждении разместили все необходимое оборудование для современной диагностики и лечения.



Также завершилось строительство школы на 1,1 тысячи учеников и двух детских садов на Волоколамском шоссе. К вводу готовится еще одно дошкольное учреждение со спортивно-оздоровительным уклоном.

Собянин добавил, что, кроме этого, в Останкинском районе появится второй детский сад в составе ЖК Green Park, в Покровском-Стрешневе – еще одна школа с детским садиком в составе ЖК Holland Park.



В Беговом районе реконструируют многопрофильный медицинский центр, в котором откроются операционный блок и реанимационный зал. В Головинском районе проведут реконструкцию корпуса Московского государственного университета спорта и туризма.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО построят 30 новых образовательных объектов. До 2026 года там появятся 19 детских садов на 4,5 тысячи мест и 11 школ на 11 тысяч мест.

Собянин одобрил проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе