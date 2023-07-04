Кабмин РФ включил в критерии оценки работы губернаторов доступность детсадов и школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее критерии оценки эффективности работы губернаторов регионов, в частности, появится возможность оценить работу руководителей областей относительно доступности детских садов и школ. Об этом сообщает RT.

"Критерии оценки эффективности губернаторов теперь будут включать показатели доступности и безопасности образовательных учреждений", – отметили в кабмине.

Также в новую методику расчета уровня образования был включен показатель, который демонстрирует создание новых мест в общеобразовательных организациях регионов, обеспечение охраны и доступность школ, детских садов для детей-инвалидов.

Отмечается, что оценка эффективности глав регионов включает в себя 38 методик.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать приоритетное зачисление в детские сады для детей, матери или бабушки которых работают в данном учреждении младшими воспитателями.

Она добавила, что ситуацию с неукомплектованностью дошкольных учреждений, которая наблюдается в РФ, можно решить посредством предложения бабушкам и мамам устроиться на работу в детсад, что гарантирует семье внеочередное зачисление ребенка в заведение.



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