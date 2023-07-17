Собянин: новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Сергей Собянин осмотрел итоги строительства новой школы на Ясеневой улице. По его словам, открытие учебного заведения планируется к 1 сентября 2023 года.

"Мы тут строителей критиковали в прошлом году, потому что они не ввели школу, она практически была построена, не работала. Вот сейчас исправляются", – сказал мэр.

Школа рассчитана на 825 учеников. Она полностью приспособлена для маломобильных граждан: входные группы выполнены на уровне земли, установлены лифты, пандусы и тактильные указатели.

На прилегающей территории есть физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой, площадкой для гимнастики и беговыми дорожками. Школьный стадион станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, там появится учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений, где будут проводить практические занятия в рамках уроков биологии, а также организовывать совместные образовательные проекты с РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО построят 30 новых образовательных объектов. До 2026 года там появятся 19 детских садов на 4,5 тысячи мест и 11 школ на 11 тысяч мест.

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