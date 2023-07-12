Второй этаж начали строить в будущем досуговом центре на улице Грина в Москве

Фото: Депстрой

В здании будущего культурно-досугового центра на улице Грина начали возводить монолитные конструкции второго этажа. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Выполнены работы по устройству монолитных конструкций первого этажа здания культурно-досугового центра на улице Грина в районе Северное Бутово. Строители приступили к возведению второго этажа", – цитирует его пресс-служба столичного Депстроя.

Здание центра разместится на участке площадью 0,66 гектара. Он будет состоять из трех зон: зрелищной, клубной и административной. В зрелищной зоне разместятся концертный зал на 300 мест, гримерные, костюмерные, технические помещения и другие. В зрительном зале установят систему постановочного освещения.

В клубной зоне организуют пространства для раннего развития детей, студии живописи, графики, хореографический класс и другие. В административной зоне разместятся бытовые и технические помещения.

На близлежащей к зданию территории оборудуют общественное пространство.

Ранее в здании будущего детского сада в Северном Чертанове приступили к монтажу мебели. Сейчас строительная готовность дошкольного образовательного учреждения составляет более 70%. Единовременно посещать его смогут 125 детей.



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