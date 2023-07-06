В Москве завершили благоустройство территории нового детсада на Клинской улице

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Благоустройство территории нового детского сада в столичном районе Ховрино завершили. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Завершено благоустройство территории нового детского сада на Клинской улице. Здание готовится к вводу в эксплуатацию", – сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что детский сад построили на Клинской улице, дом 29, в него смогут пойти 350 детей. На первом этаже работники сделали входную группу с комнатой для охраны, медицинский блок, комнаты для детей, бассейн, пищеблок, технические и служебно-бытовые помещения.

По информации ведомства, на втором этаже расположились детские группы, музыкальный зал, инвентарные, кабинеты логопеда, психолога, кружковая для развивающих занятий, физкультурные залы с трансформируемой перегородкой и административное помещение. На третьем этаже специалисты подготовили блок административных помещений и группы для детей.

Ранее сообщалось, что детский сад на 150 мест построят за счет инвестора на Варшавском шоссе в районе Южное Бутово. Прилегающую к нему территорию благоустроят и озеленят.

До этого здание детского сада в районе Соколиная Гора ввели в эксплуатацию. Он рассчитан на 125 детей.

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