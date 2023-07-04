Детский сад на 150 мест появится в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детский сад на 150 мест построят за счет инвестора на Варшавском шоссе в районе Южное Бутово. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

Как рассказала глава ведомства Анна Яковлева, учреждение сможет принять детей от трех до семи лет. Помещения в здании будут разделены на групповые зоны с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом. Развивающие же занятия будут проходить в отдельных кабинетах и залах.

Отмечается, что детсад появится в районе бывшей промзоны Бутово. Прилегающую к нему территорию благоустроят, там установят детские и спортивные площадки, оборудуют навесы для хранения колясок, велосипедов и санок. Также там проведут озеленение, высадят деревья и кусты, разобьют газоны и цветники.

Ранее сообщалось, что в поселении Сосенском в ТиНАО построят 30 новых образовательных объектов. До 2026 года там появятся 19 детских садов на 4,5 тысячи мест и 11 школ на 11 тысяч мест.

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