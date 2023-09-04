Современный спортивный кластер появится в пойме реки Жужи на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники комплекса городского хозяйства создадут современный спортивный кластер в рамках благоустройства территории в пойме реки Жужи на юге Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, проект по благоустройству поймы реки Жужи представляет собой один из самых масштабных в этом году. В рамках него специалисты приведут в порядок пространство площадью почти 22 гектара.

"Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. В настоящее время на месте ранее демонтированных гаражей делаем многофункциональный спортивный кластер", – поделился Бирюков.

Вице-мэр добавил, что власти учитывали мнения жителей при разработке концепции. Площадь будущего спортивного объекта составит почти 2,4 тысячи "квадратов". На нем появятся площадка для настольного тенниса с тремя столами и зоны для игр в волейбол, баскетбол и стритбол.

Также на территории установят воркаут-зону, которая займет почти 500 квадратных метров. Взрослые смогут позаниматься на двойном турнике, разноуровневых двойных брусьях для отжиманий, на комплексе с рукоходом. Для детей и подростков установят батуты, балансир в виде большого кольца, полосу препятствий и тренировочный комплекс.

Кроме того, на территории появится отдельная зона для катания на тарзанке. Вместе с этим специалисты воссоздадут старую хоккейную коробку, возведут еще девять спортивных зон, в которые войдут места для занятий воркаутом и многое другое. Работы по благоустройству планируется завершить в сентябре.

Ранее Сергей Собянин сообщил о благоустройстве территорий школ и детсадов в столице. По словам градоначальника, с 2021 года в Москве привели в порядок примерно 770 территорий образовательных учреждений, в том числе 167 территорий в этом году.

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству начались в пойме реки Жужи