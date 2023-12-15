Сказка повсюду: самые яркие события фестиваля "Путешествие в Рождество"

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество", который продлится с 15 декабря по 8 января. На 36 площадках по всей Москве будут проходить мастер-классы, ярмарки и ледовые шоу. Гости окунутся в атмосферу праздничной столицы прошлых веков и познакомятся с боярскими, купеческими и ремесленными традициями. Подборка ярких событий фестиваля – в нашем материале.

Юбилейный год

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Фестиваль "Путешествие в Рождество" состоится уже в десятый раз. За эти годы площадки мероприятия посетили порядка 100 миллионов гостей, сообщил Сергей Собянин.

"Затевая в далеком 2012 году страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. Это настоящее новогоднее чудо, которое каждый год с нетерпением ждут дети и взрослые", – написал мэр Москвы в своем блоге.





Сергей Собянин мэр Москвы Юбилейный год всегда немного особенный, и мы решили посвятить его Москве и москвичам – в особенности тем, кто сегодня исполняет свой долг в зоне Cпециальной военной операции. Для них мы организуем сбор писем, поздравительных открыток и подарков.

Презенты принимают в павильонах "Москва помогает", которые расположились на фестивальных площадках. Их можно найти по ярким тематическим флагам, установленным перед каждым шале. Пункты работают ежедневно с 11:00 до 21:00, рассказал Собянин.

По словам мэра, в этом году фестиваль будет не только рождественским, но и историческим. На площадках посетители смогут увидеть разную Москву: боярскую, дворянскую, купеческую, ремесленную, советскую и современную. Атмосферу сказки поддержит праздничная иллюминация и яркие арт-объекты. Самый большой из них – 20-метровый новогодний шар на Поклонной горе.

"Также в этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности", – обратил внимание мэр Москвы.

Кроме того, Дед Мороз и Снегурочка проведут для юных жителей столицы более полутора тысяч новогодних представлений. А пользователи мобильных приложений "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий" получат памятные сувениры в павильонах "Миллион призов". Причем самых активных ждет еще и специальный подарок, добавил Собянин.

Творческие мастер-классы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В программе фестиваля более 4 000 творческих и кулинарных мастер-классов. Одной из площадок стала Чайная мастерская на Тверской площади. В праздничные дни там пройдет серия уроков по приготовлению этого напитка, сервировке стола, декору свечей и изготовлению поделки из спила дерева. Также гостям предложат расписать глиняную тарелку зимними пейзажами и украсить баночку варенья для семейного чаепития.

Вторая крупная площадка для мастер-классов открылась в районе Очаково-Матвеевское по адресу улица Матвеевская, владение 2. Там гости смогут сделать крафтовый блокнот-календарь в стиле 18-го века и тарелку со свечой к чаепитию, а также расписать елочный шар, создать монету на елку. Порадует посетителей и анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На площадке в районе станции метро "Кузьминки" организуют мастер-классы по изготовлению советских гирлянд и открыток, упаковке подарков и созданию журналов в стиле прошлой эпохи. Много уроков посвящено кулинарии: приготовлению вишневого компота, грибного жульена, сельди под шубой и других блюд. Также посетителей ждет анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Адрес площадки: Волгоградский проспект, владение 119А.

Творческие мастер-классы также подготовили на фестивальных локациях в районах Митино, Южное Медведково, Гольяново, Марьино, Куркино, Южном Бутово и многих других.

Праздничные ярмарки

В разных уголках столицы открыли ярмарки и торговые площади. Здесь можно приобрести тематические сувениры, чайные наборы, сладости, а также поучаствовать в гастрономической программе.

Например, гости смогут заглянуть на новогоднюю лавку подарков и купеческих традиций в Парке Горького. В программе творческие и кулинарные мастер-классы, а по выходным посетителей ждет уличная анимация и музыкальные концерты. Также москвичи и гости города смогут приготовить здесь купеческую еду: чай с медовыми пряниками, гречку по-купечески, столичный калач по старинному рецепту, пряный медовый сбитень с оладьями и кулебяку с уткой.

А на Новом Арбате открылась аутентичная букинистическая ярмарка. Здесь можно приобрести старые книги, сувениры и антикварные вещи. Площадка расположилась по адресу: улица Новый Арбат, владение 13.

Ледовый спорт

В этом сезоне доступно 23 бесплатных катка в разных округах столицы. Для их посещения требуется предварительная регистрация. Также гостям доступны услуги проката коньков и инвентаря.

Кроме того, можно будет поучаствовать в различных мастер-классах, а также насладиться ледовыми шоу. Например, насыщенная программа подготовлена в Таганском районе на улице Школьной. Там все желающие смогут освоить керлинг, посетить мастер-классы профессиональных спортсменов и мини-турниры. На арене есть весь необходимый инвентарь. Точный адрес площадки: Школьная, дом 39–41.

А на площади Революции с 22 декабря по 8 января посетителей ждут ледовые шоу с участием звезд фигурного катания. Постановки готовили олимпийские чемпионки Татьяна Навка, Алина Загитова, Анна Щербакова и Аделина Сотникова, а также многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышов. В шоу же участвуют звездные пары: олимпийские чемпионы Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, и двукратные серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В программе – спектакли "Белоснежка", "Щелкунчик" и "Буратино". Последнюю постановку, к слову, покажут еще и на площадке в районе метро "Теплый Стан". Билеты для детей и взрослых стоят 100 рублей, купить их можно будет только день в день в пунктах проката площадок.

Другие активности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Кузнецком Мосту (площадь перед ЦУМом) открылась выставка 12 дизайнерских елей. Вдохновением для новогоднего декора новогодних красавиц послужило произведение Самуила Маршака "12 месяцев". В создании дизайнов поучаствовали такие знаменитости, как Егор Крид и Влад А4, а также звезды Большого театра, московские дизайнеры и художники. Площадка находится по адресу улица Кузнецкий мост, владение 7.

В районе станции метро "Новокосино" начал работу зимний кинодом. Посетителям предложат изучить профессии, связанные с производством фильмов, и попробовать себя в разных ролях на съемочной площадке. Также гостей ждет множество мастер-классов: создание звукового сопровождения эпизода мультфильма, съемка этюда на зимнюю тему, урок по позированию в кадре. Адрес площадки: улица Городецкая, владение 1.