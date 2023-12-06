Фестиваль впечатлений: главные новогодние события Москвы – 2024

Москва подготовила насыщенную праздничную программу к Новому году и длинным январским выходным. Для горожан и гостей столицы организуют балы-маскарады, ледовые шоу, выступления оркестров, лекции, мастер-классы, гулянья – все это лишь малая часть событий. Какие площадки стоит посетить, чтобы почувствовать дух праздника, – в материале Москвы 24.

Сказки, ледовые шоу и "Паспорт путешественника"

Традиционный фестиваль "Путешествие в Рождество" в этом году состоится в столице в юбилейный, десятый раз. По данным организаторов, мероприятия пройдут на десятках городских площадок, а центром притяжения традиционно станут площади Революции и Манежная.

В этом сезоне гостей ждут мастер-классы, концерты, исторические реконструкции и ледовые шоу от лучших фигуристов России. Например, на одной из площадок покажут главную рождественскую сказку "Щелкунчик" и расскажут историю "Белоснежки". Не обойдется и без премьер: в этом году покажут ледовое шоу о приключениях Буратино "Золотой ключик".

Кроме того, желающие могут пройти квест по новогодней столице и получить "Паспорт путешественника": "документ" будут выдавать в одном из шале (адрес объявят позже). Участникам предложат выполнить задания, за которые в паспорт поставят печати. Чем больше отметок, тем больше подарков игрок получит по итогу. Какие сюрпризы ждут рекордсменов, пока не разглашается.

Подробная информация о фестивале "Путешествие в Рождество" и его мероприятиях появится позднее на сайте RussPass.

Балы, маскарады и гулянья

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

С 22 декабря по 8 января в городе пройдет фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима".



Сергей Собянин мэр Москвы С 22 декабря по 8 января на 15 исторических площадках гостей будут ждать представления, лекции, народные гулянья и многое другое. Всего больше 400 событий.

Пока известна программа мероприятий на 22–24 декабря. Например, в день открытия фестиваля в усадьбе Коломенское гостей ждут игры в городки, лапту, горелки и хороводные танцы. Развлекать посетителей будут шуты, скоморохи и уличные музыканты. Здесь же откроются интерактивные самоварные станции, где можно не только попробовать напиток, но и познакомиться с традициями чаепития.

В тот же день сад имени Баумана окутает атмосфера предновогодней столицы XIX века. Посетители увидят сцены из жизни дворян, а также познакомятся с купцами, полицмейстерами, газетчиками и другими персонажами старого города, отмечают организаторы.





из сообщения сервиса путешествий RussPass Гости смогут испытать свою меткость в снежковом тире, сфотографироваться в фаэтоне с извозчиком и отправить новогоднюю открытку с почтовой станции позапрошлого века.

В субботу, 23 декабря, гостей ждут в усадьбе Влахернское-Кузьминки: там предлагают перенестись в Серебряный век русской культуры (рубеж XIX–XX веков). В усадьбе пройдет бал в формате иммерсивного спектакля, где посетители получат маскарадные маски и сами станут участниками представления. Кроме того, танцоры обучат гостей бальным танцам XIX века. Для маленьких посетителей организуют исторический квест "Тайны зимнего парка" и елку "Бал игрушек".

Молодежные гулянья в тот же день начнутся в усадьбе Царицыно. Здесь соединятся музыка (классическая и электронная), театр и световое шоу, которые погрузят зрителей в атмосферу XVIII–XIX веков. Кроме того, гости посетят народные гулянья, бал дворян времен Екатерины II и карнавал, а придворный шут выдаст все хранящиеся в усадьбе секреты.

Чай, сбитень и взвар

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В свою очередь, культурно-гастрономический проект "Московское чаепитие" поведает о богатых древних чайных традициях России. Ярмарки, экскурсии, мастер-классы и концерты организуют для гостей фестиваля, который продлится до 8 января.

Главной площадкой стала Тверская площадь, где можно побывать сразу в трех столетиях – с XVIII по XX век. Здесь начиная с 4 декабря выступают артисты, проводятся мастер-классы и различные дегустации.





из сообщения сервиса путешествий RussPass Желающие смогут взять танцевальные уроки полонеза, мазурки и менуэта. Также в программе – фольклорные песни, шоу ходулистов, увлекательные советские игры и песни под гитару, а еще любимые сказки советских времен и, конечно, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Гости смогут заглянуть в чайный домик, увидеть вербатим (документальный театр) из воспоминаний москвичей 1960-х, узнать историю появления напитка в России и многое другое. Кроме того, угощать чаем будут в мобильных станциях.

Площадка на Тверской площади работает по будням с 16:00 до 20:00, а в выходные – с 12:00 до 20:00. Количество фестивальных площадок расширится, за обновлениями можно следить на сайте RussPass.