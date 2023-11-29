Фитнес, лыжи и коньки: как присоединитьcя к занятиям в программе "Мой спортивный район"

С наступлением зимы в Москве стартует новый сезон проекта "Мой спортивный район". Горожане всех возрастов смогут на регулярной основе бесплатно заниматься спортом возле своего дома под руководством профессиональных наставников. Желающих научат кататься на коньках, а также проведут для них тренировки по фитнесу и лыжам. Рассказываем, где и как присоединиться к проекту.



Спортивная зима

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 1 декабря начнется зимний сезон проекта "Мой спортивный район". Это абсолютно бесплатные тренировки как для взрослых, так и для маленьких москвичей. Одним из преимуществ является то, что все занятия проходят рядом с домом.





Сергей Собянин мэр Москвы Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках столицы откроется около 60 катков. Также пройдут тренировки по фитнесу на 20 спортивных площадках. А как только позволит погода – и по лыжным гонкам.

Погружаться в мир спорта жители столицы будут под присмотром профессиональных наставников с многолетним опытом. Для участия в тренировке на сайте проекта необходимо выбрать понравившееся направление и записаться на занятие. На тренировку рекомендуется приходить в комфортной спортивной одежде и обуви по погоде. Кроме того, следует захватить с собой бутылку питьевой воды.

Для занятий на льду потребуются собственные коньки. Обучение проводятся на открытых хоккейных площадках во дворах, находящихся в ведении префектур, рядом оборудованы раздевалки. Любые тренировки длятся час. На них лучше приходить заранее – за 5–10 минут до начала.



По данным проекта, с 1 декабря 2022 года по 11 марта 2023-го в тренировках поучаствовали более 29 тысяч москвичей. За этот период состоялось 2 408 занятий по фитнесу, лыжным гонкам и катанию на коньках, а количество площадок за сезон выросло с 10 до 47.



Для всех уровней подготовки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тренировки по фитнесу проводятся с учетом индивидуальных особенностей и подготовки пришедших горожан, поэтому будут полезны для людей любого возраста. На занятиях участники бегают, делают выпады, наклоны и махи, а также отжимаются и прыгают. Все это позволяет развить выносливость, скорость, ловкость и укрепить сердечно-сосудистую систему.





из сообщения на сайте проекта "Мой спортивный район" Для всех посетителей обязательно отсутствие медицинских противопоказаний к активным занятиям спортом: участники подтверждают свою физическую готовность, подписывая добровольное информированное согласие перед каждой тренировкой.

Занятия на коньках рассчитаны на людей с любым уровнем подготовки. Прийти сюда может даже тот, кто ни разу не стоял на льду. Благодаря опытным тренерам получится не только овладеть новым навыком, но и в целом развить координацию, а также укрепить мышцы. Обучение проходит по средам, пятницам и воскресеньям. Существуют смешанные тренировки (и для детей, и для взрослых), только для взрослых и только для детей.

Дата начала занятий на лыжах зависит от погодных условий. Планируется, что они будут проходить по четвергам и воскресеньям. В рамках тренировок профессиональные спортсмены помогут участникам освоить базовые техники: классический ход, повороты и торможение. Развить выносливость и улучшить фигуру приглашают всех желающих в возрасте от 18 лет с любой физической подготовкой.

