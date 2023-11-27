Горки, катки и лыжные трассы: какие зимние развлечения будут доступны в Москве

В зимнем сезоне-2023/2024 в Москве откроют свыше четырех тысяч площадок для развлечений на свежем воздухе в холодное время года. Речь в том числе идет про горки, катки, горнолыжные и лыжные трассы, а также многое другое. Помимо самостоятельных занятий, желающие смогут посетить тренировки с профессионалами, например по скандинавской ходьбе. Рассказываем, где и как провести зимний досуг.



Зимние развлечения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей столицы этой зимой будут ждать 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра, 336 ледяных горок и снежных городков, а также 1 387 катков с искусственным и естественным льдом. Кроме того, 1 909 универсальных площадок для зимних видов спорта и другие развлечения. В общей сложности в городе откроют более четырех тысяч локаций для активного отдыха на свежем воздухе, сообщил Сергей Собянин.

Среди них есть и совершенно новые. Например, в парке 850-летия Москвы залиты два катка с искусственным льдом. Здесь же проложили новый участок лыжни в три километра.





Сергей Собянин мэр Москвы Мы постарались, чтобы большая часть зимних развлечений была расположена буквально в нескольких шагах от дома. Самые популярные места – катки – есть в каждом районе.

Самый большой из них находится в Парке Горького. Главный каток города занимает практически 22,2 тысячи квадратных метров. В этом году Пушкинская набережная впервые за долгое время стала частью ледовой площадки.



Лыжные трассы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Трассы для поклонников лыжного спорта и тропы здоровья в этом году появятся не только в 26 парках, но и в семи природных зонах. Самую длинную лыжню обустроят на территории музея-заповедника "Царицыно". В дворцовой части парка проложат три трассы (от одного до пяти километров), а рядом с Нижним Царицынским прудом еще две, но уже спортивные (семь и двенадцать километров).

Совместить приятное с полезным, то есть не только проехаться с ветерком, но и полюбоваться природой, можно будет, выбрав маршруты в природно-исторических парках. Помимо "Царицына", они появятся в следующих локациях:



парк "Измайлово";

парк "Москворецкий";

парк "Покровское-Стрешнево";

на территории памятника природы "Серебряный Бор";

парк "Тушинский";

парк "Кузьминки-Люблино".

Рекордсменом

по количеству лыжных трасс в этом сезоне станут "Сокольники". Здесь их будет 15 штук – с естественным покрытием и еще две – с искусственным оснежением. На последних можно кататься даже в период оттепели. Трассы с искусственным оснежением находятся на 3-м Лучевом просеке и в районе 2-го Лучевого просека.

Помимо "Сокольников", лыжню, которая может работать при температуре около нуля градусов, обустроят еще в ландшафтном парке "Митино", в парках "Северное Тушино" и Олимпийской деревни.



Горки и занятия на свежем воздухе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Когда завершится проверка на безопасность, в столичных парках и на природных территориях также откроются горки. С них можно прокатиться и на ледянках, и на ватрушках. Предполагается, что горки будут доступны в 17 локациях:



ландшафтный парк "Митино" и усадьба Воронцово;

музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно";

парки "Фили" и "Сокольники";

детский парк имени Н. Н. Прямикова;

парки "Ходынское Поле", "Дубки" и "Кузьминки";

парки "У Джамгаровского пруда" и имени Юрия Лужкова;

парки 50-летия Октября и Таганский;

природно-исторический парк "Москворецкий";

парки Борисовские пруды и Бабушкинский.

бесплатно

клуб атлетики и закаливания

Кроме того, в парках проводятся групповые занятия для детей и взрослых. Большая часть организуется. Например, в парке "Фили" работает. Занятия проходят в домике моржей № 2 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

В парке Олимпийской деревни можно присоединиться к клубам скандинавской ходьбы или любителей беговых лыж. Также на спортивной площадке проводятся занятия по общей физической подготовке с петлями TRX. Всех желающих здесь ждут по вторникам и четвергам.

В парке "Северное Тушино" на Пушкинской аллее ежедневно проходят танцы на ротонде. На спортивной площадке возле арт-объекта "Медведи" по средам и воскресеньям – занятия по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке.

