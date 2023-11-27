Горки, катки и лыжные трассы: какие зимние развлечения будут доступны в Москве

В зимнем сезоне-2023/2024 в Москве откроют свыше четырех тысяч площадок для развлечений на свежем воздухе в холодное время года. Речь в том числе идет про горки, катки, горнолыжные и лыжные трассы, а также многое другое. Помимо самостоятельных занятий, желающие смогут посетить тренировки с профессионалами, например по скандинавской ходьбе. Рассказываем, где и как провести зимний досуг.
Зимние развлечения
Жителей и гостей столицы этой зимой будут ждать 396 лыжных трасс общей протяженностью 503,4 километра, 336 ледяных горок и снежных городков, а также 1 387 катков с искусственным и естественным льдом. Кроме того, 1 909 универсальных площадок для зимних видов спорта и другие развлечения. В общей сложности в городе откроют более четырех тысяч локаций для активного отдыха на свежем воздухе, сообщил Сергей Собянин.
Среди них есть и совершенно новые. Например, в парке 850-летия Москвы залиты два катка с искусственным льдом. Здесь же проложили новый участок лыжни в три километра.
Самый большой из них находится в Парке Горького. Главный каток города занимает практически 22,2 тысячи квадратных метров. В этом году Пушкинская набережная впервые за долгое время стала частью ледовой площадки.
Лыжные трассы
Трассы для поклонников лыжного спорта и тропы здоровья в этом году появятся не только в 26 парках, но и в семи природных зонах. Самую длинную лыжню обустроят на территории музея-заповедника "Царицыно". В дворцовой части парка проложат три трассы (от одного до пяти километров), а рядом с Нижним Царицынским прудом еще две, но уже спортивные (семь и двенадцать километров).
Совместить приятное с полезным, то есть не только проехаться с ветерком, но и полюбоваться природой, можно будет, выбрав маршруты в природно-исторических парках. Помимо "Царицына", они появятся в следующих локациях:
- парк "Измайлово";
- парк "Москворецкий";
- парк "Покровское-Стрешнево";
- на территории памятника природы "Серебряный Бор";
- парк "Тушинский";
- парк "Кузьминки-Люблино".
Рекордсменом по количеству лыжных трасс в этом сезоне станут "Сокольники". Здесь их будет 15 штук – с естественным покрытием и еще две – с искусственным оснежением. На последних можно кататься даже в период оттепели. Трассы с искусственным оснежением находятся на 3-м Лучевом просеке и в районе 2-го Лучевого просека.
Помимо "Сокольников", лыжню, которая может работать при температуре около нуля градусов, обустроят еще в ландшафтном парке "Митино", в парках "Северное Тушино" и Олимпийской деревни.
Горки и занятия на свежем воздухе
Когда завершится проверка на безопасность, в столичных парках и на природных территориях также откроются горки. С них можно прокатиться и на ледянках, и на ватрушках. Предполагается, что горки будут доступны в 17 локациях:
- ландшафтный парк "Митино" и усадьба Воронцово;
- музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно";
- парки "Фили" и "Сокольники";
- детский парк имени Н. Н. Прямикова;
- парки "Ходынское Поле", "Дубки" и "Кузьминки";
- парки "У Джамгаровского пруда" и имени Юрия Лужкова;
- парки 50-летия Октября и Таганский;
- природно-исторический парк "Москворецкий";
- парки Борисовские пруды и Бабушкинский.
Кроме того, в парках проводятся групповые занятия для детей и взрослых. Большая часть организуется бесплатно. Например, в парке "Фили" работает клуб атлетики и закаливания. Занятия проходят в домике моржей № 2 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
В парке Олимпийской деревни можно присоединиться к клубам скандинавской ходьбы или любителей беговых лыж. Также на спортивной площадке проводятся занятия по общей физической подготовке с петлями TRX. Всех желающих здесь ждут по вторникам и четвергам.
В парке "Северное Тушино" на Пушкинской аллее ежедневно проходят танцы на ротонде. На спортивной площадке возле арт-объекта "Медведи" по средам и воскресеньям – занятия по скандинавской ходьбе и общей физической подготовке.
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