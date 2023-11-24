Лед ждет: как будут работать катки в зимнем сезоне 2023–2024 в Москве

В пятницу, 24 ноября, во всех административных округах столицы начали работу катки с искусственным льдом. В общей сложности речь идет более чем о 100 площадках. В том числе сезон коньков стартовал в Парке Горького и на ВДНХ. Рассказываем, какие локации нужно успеть посетить и как они будут работать.



Более 100 площадок

Городские катки начали работу в Москве

Жители и гости столицы в зимнем сезоне 2023–2024 смогут посетить почти 160 катков с искусственным льдом. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства В пятницу, 24 ноября, они начнут работать во всех административных округах.

Отмечается, что все локации имеют необходимую инфраструктуру. В том числе речь идет об охране и освещении, а также о пунктах оказания первой помощи, обогрева, проката и раздевалках. Кроме того, для гостей работают точки питания.



Парк Горького

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 24 ноября возобновляется ледовый сезон в Парке Горького. Посетителей ждут на катке со вторника по воскресенье. По понедельникам площадка будет закрыта из-за технических работ. Время посещения разбито на утренний и вечерний сеансы: с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00 соответственно. Они разделены двухчасовым техническим перерывом для подготовки льда.

Цены на билеты зависят от даты и времени посещения. Для взрослых стоимость сеанса варьируется от 400 до 850 рублей, для детей – от 250 до 450 рублей. Следует учесть, что услугу аренды коньков, как и билет на площадку, получится купить только онлайн. Для тех, кто пришел со своим снаряжением, в парке работают два пункта заточки. Стоимость услуги составляет 500 рублей.



ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С пятницы любителей кататься на коньках ждут и на ВДНХ. Для локации это десятый, юбилейный сезон, главная тема которого – "Полет во времени". Каток был залит возле макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности. Сам он может вместить свыше 1 900 гостей за один раз. Площадка ждет посетителей всю неделю, кроме понедельника, так как это технический день.

Со вторника по пятницу каток работает с 11:00 до 23:00. В субботу и воскресенье он откроется на час раньше – с 10:00. Между сеансами предусмотрен технический перерыв с 15:00 до 17:00. Стоимость посещения варьируется в зависимости от времени и дня недели. Взрослый билет будет стоить от 400 до 800 рублей, детский – от 200 до 400 рублей.



Сад "Эрмитаж"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Также с 24 ноября гостей ждет один из самых атмосферных катков в столице – "PROЛед", который расположен в саду "Эрмитаж". Его площадь составляет 900 квадратных метров. За счет искусственного покрытия площадка остается открытой даже в период оттепелей. Каток работает ежедневно, без выходных. Для посетителей предусмотрены четыре сеанса.

Первый длится с 10:00 до 12:00, второй – с 13:00 до 16:00. Третий идет с 17:00 до 20:00, а четвертый – с 21:00 до 23:00. Стоимость входного билета составляет 300 рублей в будние дни и 400 рублей – в выходные. Прокат коньков обойдется в 200 рублей за час и 100 рублей – каждый последующий. Начинающие могут арендовать "помощника фигуриста" в виде пингвина или медведя.



Сад имени Баумана

Каток в саду имени Баумана также открывает сезон с 24 ноября. Его залили на площади в 1 000 квадратных метров. За день площадка может принять до 2 000 посетителей. Гостей здесь ждут ежедневно с 10:00 до 22:00. Они могут попасть на четыре сеанса, каждый из которых длится по два часа.

За входной билет в будни нужно будет заплатить 300 рублей, а в выходные – 400 рублей. На катке предусмотрены теплый шатер для переодевания, платный гардероб, прокат и заточка коньков. Также можно заглянуть в кафе. На площадке будет работать школа фигурного катания.



Парк "Красная Пресня"

Посетителей ждет и "City-каток", расположенный в парке "Красная Пресня". Его особенностью является неоновая подсветка. С понедельника по четверг площадка работает с 10:00 до 22:00. Предусмотрены четыре сеанса, причем последний, с 19:00, самый длинный по продолжительности – три часа.

С пятницы по воскресенье локация работает чуть дольше. Прокатиться можно будет с 10:00 до 23:00. Стоимость билетов зависит от сеанса и начинается от 300 рублей. Предусмотрена платная камера хранения, а также аренда коньков и "помощника фигуриста".



Бабушкинский парк

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сезон коньков также стартует в Бабушкинском парке. Посетителей ждет каток "Метелица" площадью 1 350 квадратных метров. Локация будет открыта со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00. Понедельник – санитарный день. Первые три сеанса длятся по два часа. Последний же – четвертый – самый долгий. Он начинается в 19:00 и идет до 22:00. Стоимость входа – 300 рублей.



На Красной площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГУМ-Каток на Красной площади, в отличие от остальных локаций, начнет принимать посетителей с 30 ноября. Днем ранее здесь пройдет торжественное открытие. Прокатиться в центре столицы можно будет вплоть до 29 февраля. На площадке за один сеанс поместится не более 450 гостей. Сам каток продолжит работать с 09:00 до 23:30.

Посещение разбито на сеансы длительностью один час, между которыми 30-минутные технические перерывы. Стоимость билета в будни для взрослых составит 700 рублей, для детей (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. Если прийти на площадку в выходные или праздничные дни, то нужно будет заплатить 800 и 400 рублей соответственно.

