Катки, площади и парки: какие локации Москвы стоит посетить в Новый год

Аналитики выяснили, в каких регионах страны россияне хотели бы провести предстоящие новогодние каникулы. В список наиболее желанных направлений традиционно вошла Москва. Рассказываем, какие локации в столице стоит обязательно посетить, чтобы проникнуться атмосферой Нового года.



Отдых вне дома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2023 году россияне проявляют большую заинтересованность в том, чтобы вместо домашнего праздника отправиться на Новый год в путешествие по российским регионам. Об этом со ссылкой на аналитическое исследование сообщает РИА Новости.

В тройку наиболее востребованных направлений среди респондентов вошли Санкт-Петербург (17%), Москва (16%) и Сочи (13%). Далее следуют Калининград (6%) и Карелия (4%). Вместе с тем по 3% опрошенных хотели бы провести Новый год в Крыму и на Байкале. В самом исследовании поучаствовали 1,6 тысячи человек.



Красная площадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самое сердце Москвы – Красная площадь и ее окрестности – ежегодно становится центром притяжения в Новый год и популярной локацией для прогулок в январские выходные. Чтобы проникнуться атмосферой зимнего волшебства, рекомендуется начать с посещения главной ели страны. В этом году для украшения города выбрали 25-метровое дерево возрастом 84 года. По традиции кремлевскую красавицу устанавливают на Соборной площади.

После этого всей семьей можно покататься на коньках на легендарном ГУМ-Катке и сделать атмосферные фото на память. Торжественное открытие площадки состоится 29 ноября. Со следующего дня каток будет доступен для всех посетителей. Стоимость билетов для взрослых составит 700 рублей в будни и 800 – в выходные, для детей (с 7 до 12 лет) – 300 и 400 рублей соответственно. Площадка продолжит работу до 29 февраля.

Неподалеку от нее развернется ярмарка, где можно будет согреться горячими напитками, съесть что-нибудь вкусное, а также приобрести сувенир на память.





пресс-служба ГУМ-Катка Москвичей и гостей столицы ждут традиционные зимние угощения: сбитень на меду, блины с маслом, сметаной, икрой, печеная картошка с огурчиками и грибочками. И, по традиции Старого Света, глинтвейн, колбаски гриль, венские вафли, жареные каштаны. Вокруг – хоровод палаток с сувенирами: жостовские подносы, хохломская игрушка, оренбургские платки, печатные пряники, елочные игрушки и новогодние подарки.

Не менее атмосферным будет поход в сам ГУМ. Магазин к новогодним праздникам всегда ярко украшают гирляндами, елками и шарами. Здесь можно и полюбоваться декорациями, и погреться после прогулки на Красной площади.



"Зарядье" и Тверская площадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После посещения Красной площади стоит заглянуть в расположенный неподалеку парк "Зарядье". Локацию по традиции наряжают к новогодним праздникам. Поэтому здесь можно не только прогуляться, но и сделать атмосферные фото, например, на парящем мосту. Кроме того, послушать выступления артистов и музыкантов, которые проходят в одноименном концертном зале.

Из года в год в праздничные дни огнями сверкают Тверская, Манежная и Пушкинская площади. Также сказочная атмосфера царит в Камергерском и Газетном переулках. Кроме того, преображаются Новопушкинский сквер, улица Кузнецкий Мост и площадь Революции. В прошлом году в этих локациях возвели восемь светящихся арок, в конструкциях которых в общей сложности было свыше полумиллиона светодиодов.



ВДНХ и Парк Горького

В сказочную локацию в новогодние праздники традиционно превращается ВДНХ. Здесь можно прогуляться по подсвеченным и украшенным аллеям, а также покататься на коньках на одном из самых атмосферных катков города. В новом сезоне он откроется для москвичей и гостей столицы с 24 ноября и сможет одновременно вместить почти две тысячи посетителей.

На площадке всю зиму будут организовывать различные мероприятия вроде костюмированных вечеринок, флешмобов, конкурсов и выступлений артистов. Кроме того, на ВДНХ можно посетить павильоны, где проходит выставка-форум "Россия", которая продлится до 12 апреля.

Другой отличной точкой для поддержания новогоднего настроения является Парк Горького. К праздникам его украшают яркими огнями так, что кажется, будто локация сошла со страниц волшебной книги. Здесь же из года в год заливают каток площадью более 16 тысяч квадратных метров.

