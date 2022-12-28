Восемь светящихся арок установили в центре столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре столицы установили восемь светящихся арок в преддверии нового года, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

"Огромные сказочные инсталляции из года в год устанавливаем на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, на улице Кузнецкий мост, Площади Революции, в Камергерском и Газетном переулках", – говорится в сообщении.

Отмечается, что конструкции украшают более полумиллиона светодиодов.



Как уточняется, самая большая арка на Тверской площади имеет высоту 62 метра и длину 20 метров. Объект символизирует театр "Эрмитаж".

В Газетном и Камергерском переулке установлены 25-метровые арки, напоминающие МХТ имени Чехова. Конструкции на Пушкинской площади и Новопушкинском сквере символизируют Российский академический молодежный театр. Инсталляция на Манежной площади напоминает фасад Малого театра. На Кузнецком мосту установлена арка в виде фасада с колоннадой Большого театра.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в рамках голосования на "Активном гражданине" свыше 80% москвичей высказались в пользу празднования Нового года. Однако больше половины из них предложили отказаться от фейерверков и больших уличных гуляний.

В конце ноября заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Петр Бирюков поделился, что на улицах, площадях, в парках и скверах, общественных пространствах специалисты установят световые декоративные конструкции. Также город украсят новогодними елями с шарами и гирляндами.



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