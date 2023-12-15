15 декабря, 22:47Мэр Москвы
Собянин рассказал о городских проектах – призерах "Премии Рунета"
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Семь городских проектов в 2023 году были отмечены "Премией Рунета", ее вручают за значительный вклад в развитие российского сегмента Всемирной сети. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Так, призы завоевали:
- благотворительный сервис на портале mos.ru – он помогает жителям узнавать о программах и переводить пожертвования;
- облачная платформа Mos.Hub – сервис для совместной разработки ПО, где можно хранить и улучшать код;
- цифровая экосистема Дептранса, обеспечивающая своевременное оказание услуг пассажирам;
- городской проект, позволяющий молодежи начать карьеру в IT и поучаствовать в развитии городских цифровых проектов на стажировке "IT-город";
- проект "RUSSPASS.Бизнес" – деловой портал для туротрасли Москвы и регионов России, который объединяет индустрию в едином информационном пространств;
- аудиовизуальный перформанс "Город для каждого", созданный для Московского урбанистического форума;
- информационный онлайн-проект "Перезвони сам", помогающий уберечь себя и близких от телефонного и интернет-мошенничества.
Ранее телеканал Москва 24 стал призером российской премии "МедиаБренд – 2023". Церемония награждения победителей состоялась 1 ноября. Как отметил главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев, "МедиаБренд" всегда был "отличной площадкой для состязания товарищей по цеху, обмена опытом и творчества".
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