Строительство четырех жилых корпусов по реновации началось в Митине

Фото: департамент строительства города Москвы

Специалисты приступили к возведению четырех жилых корпусов в столичном районе Митино по программе реновации, в настоящее время там ведутся работы нулевого цикла. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появится на Парковой улице, владении 7. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, уточнил глава Депстроя. По его словам, фасады зданий выполнены из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамической плиткой из кирпича. На них установят металлические корзины под кондиционеры.

Специалисты также оформят входную группу витражным остеклением. Корпуса предусматривают 389 квартир: 128 однокомнатных, 144 двухкомнатных и 117 трехкомнатных. Шесть квартир построят для маломобильных жильцов, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную технику.

Первые этажи зданий сделают нежилыми. Там разместятся вестибюли жилой части зданий, лифтовые холлы, помещения хранения уборочного инвентаря, зоны для размещения почтовых ящиков и другое. В каждом корпусе установят грузопассажирские лифты, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Кроме того, рядом оборудуют две детские площадки с безопасными резиновым покрытием и спортивную площадку.

Днем ранее стало известно, что с начала года в столице по программе реновации демонтировали 192 старых дома. Загрутдинов уточнил, что больше всего зданий снесли в ЮВАО – 31 дом, САО – 28 домов. Лидеры среди районов: Бескудниковский – 10 домов, Фили-Давыдково – 11 домов.

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