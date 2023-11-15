15 ноября, 07:15Мэр Москвы
Собянин: с начала года в Москве построили более 90 социальных объектов
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Свыше 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала этого года, 62 из них были построены за счет внебюджетных источников. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
"Построили 39 детских садов и 20 школ. Половину – в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда", – рассказал мэр.
Собянин рассказал, что власти открыли многофункциональный кластер "Ломоносов", который является флагманом Инновационного научно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".
Также специалисты построили 16 объектов здравоохранения, в том числе два корпуса "Научного центра неврологии", флагманский центр ГКБ № 15 имени Филатова, девять детских и взрослых поликлиник.
Вместе с тем в Москве достроили 16 спортивных объектов. Среди них – многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково.
Кроме того, в столице открыли два культурно-просветительских объекта: павильон "АТОМ" на ВДНХ и досуговый центр в районе Теплый Стан.
Ранее сообщалось, что в Зеленограде началось строительство подземного этажа в новой детской поликлинике. Как уточнил глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов, объект рассчитан на 320 посещений в смену. По его словам, общая площадь здания составит около 5 тысяч квадратных метров.
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