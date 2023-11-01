Опубликован рейтинг лучших детских поликлиник Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве опубликовали обновленный рейтинг детских поликлиник, составленный на основе опроса родителей маленьких пациентов. Лучшей детской поликлиникой был признан филиал № 4 детской городской поликлиники № 122, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Надеемся на такой же активный отклик жителей и дальше, ведь это исследование способствует повышению качества медицинской помощи горожанам и формированию новой модели взаимодействия врача и пациента", – отметила она, добавив, что в оценке поликлиник приняли участие более 15 тысяч москвичей.

Жители столицы смогли оценить такие аспекты в работе поликлиник, как пациентоориентированность, доверие к врачам, профессионализм и доброжелательность персонала, командная работа и уважение к пациентам.

С полным рейтингом можно ознакомиться на сайте Депздрава Москвы.

Аналогичное исследование проводят и среди посетителей взрослых поликлиник столицы. В результате лучшим медучреждением признан филиал № 1 городской поликлиники № 220.

По словам Раковой, оценка поликлиник важна для определения эффективности по внедрению новых ценностей и принципов работы амбулаторного звена. Как она утверждает, недавно в столице завершился первый этап программы капремонта поликлиник по новому московскому стандарту, в рамках которого обновили 200 зданий. На втором этапе планируется привести в порядок еще 140 объектов.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года в Москве построили 17 объектов здравоохранения. Ими, в частности, оказались восемь поликлиник в разных районах города. В 2024–2026 годах в столице за счет Адресной инвестиционной программы планируют построить еще 16 зданий для медучреждений.

В Москве завершили первый этап модернизации городских поликлиник