Собянин продлил эксперимент с выплатами больным муковисцидозом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин продлил до 31 декабря 2023 года пилотный проект по предоставлению компенсаций за лекарства больным муковисцидозом, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В рамках эксперимента граждане, которым лечащий врач назначил лекарства по категории заболевания "муковисцидоз", могут покупать их сами, а затем получить компенсацию за счет бюджета.

С 1 января 2020 года компенсация на покупку лекарств составили 285 миллионов рублей. В 2020 году выплаты получили 106 человек, в 2021 году – 194 человека, за девять месяцев 2022 года – 226 человек.

Решение о продлении проекта приняли с учетом положительных откликов пациентов.

Ранее Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной главы государства. Одно из обращений касалось строительства стационарного комплекса скорой помощи на территории государственной клинической больницы № 15 имени Филатова на Вешняковской улице. Жительница района Вешняки Анна Донская попросила градоначальника посодействовать завершению работ.

Собянин подтвердил, что стройка не будет остановлена, а темпы строительства сохранятся. Градоначальник подчеркнул, что все запланированные объекты в области здравоохранения возведут. Стационарный комплекс скорой помощи, о котором напомнила Донская, может быть открыт в 2023 году.

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