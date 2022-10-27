Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Фото: Максим Мишин/портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин облегчил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям призванных в рамках частичной мобилизации в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (возраст родителей на дату рождения ребенка – до 36 лет) для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время прохождения службы выплаты будут осуществляться без определения уровня имущественной обеспеченности семьи. Также не будут учитываться доходы и средства, находящиеся на банковских счетах.

Ежемесячные пособия на детей назначат в размере 100% суммы прожиточного минимума, которая зафиксирована в столице. Жители смогут подать заявление на выплату таких пособий с 1 ноября текущего года в центрах предоставления госуслуг или в Центре поддержки семей мобилизованных москвичей.

Инициатива поможет обеспечить рост социальной защищенности для родственников призванных в рамках частичной мобилизации горожан, заключили в пресс-службе.

Ранее Собянин заявил, что в Москве закончились мероприятия по призыву граждан в рамках частичной мобилизации в РФ. Мэр города подчеркнул, что мобилизация стала испытанием для семей, чьи мужчины направились защищать государство.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации в России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!