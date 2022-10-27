Собянин продлил выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках до конца 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин продлил пилотный проект по обеспечению льготников бесплатными лекарствами в коммерческих аптеках по электронным рецептам до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы приняло решение продлить до 31 декабря 2023 года реализацию пилотного проекта по обеспечению отдельных льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении пресс-службы.

В пилотном проекте могут принимать участие аптеки, имеющие действующую лицензию на фармацевтическую работу в Москве. Кроме того, аптечный пункт должен быть подключен к ЕМИАС и брать на себя обязательства по выдаче лекарств льготникам в день их обращения.

Программа позволяет льготным категориям граждан получать лекарства определенной торговой марки с доплатой разницы в цене. Помимо этого, правительство сохраняет возможность получения средств в стандартной форме: аптеках или городских поликлиниках.

"Расчеты с аптечными организациями – участниками пилотного проекта осуществляются ежемесячно в форме бюджетных субсидий в размере стоимости фактически отпущенных бесплатных лекарств", – уточнили в пресс-службе.

Выдача препаратов осуществляется путем сканирования QR-кода электронного рецепта на мобильном устройстве или бумажном носителе.

В программе принимают участие более 350 коммерческих аптек. Список аптечных пунктов, участвующих в проекте, доступен в электронной медицинской карте в разделе "Рецепты" на портале mos.ru, приложении "ЕМИАС.ИНФО" или инфомате поликлиники.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал об онлайн-выдаче рецептурных лекарств, назвав преимущества процесса. Благодаря функции россиянам не придется искать необходимые препараты в разных аптеках, их привезут по адресу доставки. При этом специалист обратил внимание, что при онлайн-продаже лекарств подобного типа строго проверяется наличие рецепта.

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