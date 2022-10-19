Экономист назвал преимущества онлайн-продажи рецептурных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Проведение в России эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарственных препаратов является прогрессивным решением, которое соответствует международным трендам, заявил директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Об этом сообщает RT.

Он пояснил, что возможность приобретения рецептурных лекарств через интернет значительно облегчит жизнь людям с ограниченными возможностями.

"Им будут привозить (лекарства. – Прим. ред.) на дом, не нужно бегать по аптекам и клиникам", – сказал Остапкович.

При этом эксперт подчеркнул, что онлайн-продажа допустима исключительно при предъявлении рецепта.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств. До этого документ был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Его участники будут вправе продавать лекарства, включенные в перечень разрешенных к реализации.

В эксперименте не будут участвовать лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств начнется в трех регионах РФ в 2023 году

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