Мурашко рассказал, когда в РФ начнется эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств

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В России эксперимент по продаже рецептурных препаратов онлайн начнется в ближайшее время, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"В целях повышения доступности лекарственных препаратов для граждан России разрешена дистанционная торговля безрецептурными лекарственными препаратами. В ближайшее время стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств", – рассказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Согласно документу, эксперимент начнется 1 марта 2023 года в Москве, Подмосковье и Белгородской области. Его участники будут вправе продавать лекарства, включенные в перечень разрешенных к реализации. В эксперименте не будут участвовать лекарства, отпускаемые бесплатно или со скидкой гражданам, имеющим право на обеспечение лекарствами за счет средств бюджета.



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