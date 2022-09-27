Кровоостанавливающие средства производятся в РФ в достаточных объемах – Росздравнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Объема производимых перевязочных, кровоостанавливающих средств и жгутов в России достаточно для удовлетворения потребностей населения, заявили в Росздравнадзоре.

"Основная масса перевязочных, гемостатических средств и кровоостанавливающих жгутов производится отечественными производителями на территории РФ", – отметили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Росздравнадзор организовал мониторинг наличия перечисленных изделий для оперативной маршрутизации продукции в аптеки.

В ведомстве подчеркнули, что медучреждения обеспечиваются данными изделиями централизованно. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения РФ.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российская медицина не испытывала какой-либо нехватки из-за наложенных западными странами санкций.

По его словам, властями страны были приняты решения по разработке необходимых импортозамещающих продуктов, однако часть из них является опережающими технологиями.



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