Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В российских аптеках возник дефицит популярных антибиотиков широкого спектра действия, сообщает газета "Известия".

По словам представителей отрасли, препараты отсутствуют у поставщиков.

Как рассказали изданию в Ассоциации независимых аптек, последняя поставка данных препаратов была летом.

Гендиректор фармацевтической компании "Mедарго" Вадим Винокуров отметил, что уже неделю невозможно найти антибиотики широкого спектра действия, в состав которых входит действующее вещество амоксициллин + клавулановая кислота.

"Российские марки также отсутствуют", – сказал Винокуров.

По его словам, дефицит лекарств может быть вызван возросшим спросом как со стороны мобилизованных, которые покупают препараты для формирования аптечек, так и сезонным спросом.

Информацию о дефиците популярного антибиотика подтвердили в компании "Сандоз", которая осуществляет его поставку. В ответе представителя сказано, что обеспечить возросшую потребность не позволяет возросший спрос.

В свою очередь, Росздравнадзор отмечает, что в настоящее время в обороте находится более 13 миллионов упаковок с данным препаратом.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что страх остаться без медикаментов и медоборудования безоснователен. Он утверждает, что прекращение международными компаниями разработок в РФ не повлияет на обеспечение жителей лечением.

По его словам, информацию о прекращении разработок лекарств распространяют в СМИ с пропагандистскими целями. Он подчеркнул, что запретов не будет, но могут возникнуть другие вопросы, связанные с логистикой и подорожанием.

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