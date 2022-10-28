Собянин по поручению президента РФ провел личный прием граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной главы государства.

Одно из обращений касалось строительства стационарного комплекса скорой помощи на территории государственной клинической больницы № 15 имени Филатова на Вешняковской улице. Жительница района Вешняки Анна Донская попросила градоначальника посодействовать завершению работ.

"Мы, жители района, следим за темпами строительства. Но вызывает опасение, что темпы строительства могут снизиться из-за нестабильной экономической и политической ситуации в мире", – отметила москвичка.

Собянин подтвердил, что стройка не будет остановлена, а темпы строительства сохранятся. Градоначальник подчеркнул, что все запланированные объекты в области здравоохранения возведут. Стационарный комплекс скорой помощи, о котором напомнила Донская, может быть открыт в 2023 году.

Москвичка Анастасия Рыжова предложила мэру Москвы организовать бесплатные секции лыжного спорта для всех возрастных категорий горожан. По мнению заявительницы, было бы "просто прекрасно", если бы кататься на лыжах бесплатно могли и дети, и взрослые, и люди старшего возраста.

Собянин пообещал поручить открыть 50 таких секций к 2022 году. На данный момент в Москве есть около полутора десятков таких курсов, однако программу расширят. Градоначальник напомнил, что в городских парках активно создают лыжные трассы с искусственным оснежением, особенно в парках, где проводится общегородская реконструкция.

Одно из обращений Собянин заслушал в режиме видеоконференции. Жительница поселка Птичное Ольга Тихомирова спросила у мэра о сроках завершения комплексной модернизации районного спортивного комплекса на улице Центральная.

В ответ Собянин заявил, что историческую площадку решили реконструировать из-за ее состояния. Объект передали от муниципалитета в город, чтобы для проведения работ можно было вложить серьезные ресурсы.

"К работам приступили. Так что, надеюсь, что в следующем году все эти работы будут закончены, и вы сможете там заниматься спортом", – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, жительница района Выхино-Жулебино Ольга Никульникова попросила мэра ускорить строительство подземного пешеходного перехода через Лермонтовский проспект в районе дома 2, корпуса 1. По словам Собянина, объект достроят в 2023 году.

Накануне президент России Владимир Путин дал высокую оценку деятельности Сергея Собянина, одобрив его работу в области развития Москвы. Глава государства заявил, что мэр сделал многое, чтобы устранить или купировать проблемы в сферах социальной инфраструктуры, транспорта и многих других.



Около 50 лыжных секций откроют в Москве в этом году – Собянин

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