Путин отметил вклад Собянина в развитие Москвы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин дал высокую оценку деятельности Сергея Собянина, одобрив его работу в области развития Москвы. С таким мнением российский лидер выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По мнению Путина, за последние годы Собянин сделал многое, чтобы устранить или купировать проблемы в сферах социальной инфраструктуры, транспорта и многих других.

"И, наоборот, создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно", – отметил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что за последние несколько лет было организовано множество мероприятий для развития. По его словам, проблемы в области эволюции столицы как мегаполиса решаются куда удачнее, нежели в других городах мира.

Путин подчеркнул, что Москва ассоциируется с исторически-ментальным центром России уже давно.

Помимо этого, на заседании российский лидер отметил, что в РФ нет оснований для проведения национализации. Он утверждает, что следует исходить из рыночных условий.

По словам российского лидера, в России наблюдается практически полное согласие с необходимостью сражения с внешней угрозой. Путин считает, что против подобного выступила лишь небольшая часть людей.

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