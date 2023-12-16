Фото: пресс-служба ВДНХ

В парке "Останкино" на ВДНХ открылась бесплатная лыжная трасса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Она проходит вдоль красивых аллей рядом с пешеходными дорожками в самом парке, а продолжается в лесной зоне Главного ботанического сада имени Цицина РАН. Прогулочный маршрут растянулся на пять километров. Он предназначен для катания на беговых лыжах классическим ходом.

Для юных москвичей в парке "Останкино" создали специальный маршрут у Садового пруда протяженностью 500 метров. Здесь могут кататься дети старше пяти лет. Трасса доступна круглосуточно и освещается по вечерам. Любители зимнего спорта могут прийти со своими лыжами и кататься без ограничений по времени. Ориентироваться на местности лыжникам помогут информационные стенды.

Те, у кого нет собственных лыж, могут взять их напрокат. Павильон проката расположен у катка в парке "Останкино". Лыжное оборудование можно арендовать на несколько часов или на целый день. Один час катания будет стоить 350 рублей, два часа – 450 рублей, три часа – 500 рублей. Те, кто пожелает взять лыжи на весь, заплатят 700 рублей.

За арендованный лыжный инвентарь потребуется внести залог в размере двух тысяч рублей наличными, однако после катания деньги вернут. Для льготных категорий граждан предоставляется скидка 50%. Чтобы ее получить, нужно предъявить документы, подтверждающие право на льготы.

В пункте проката есть теплая раздевалка, камеры хранения и туалеты. Павильон работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день.

Ранее сообщалось, что в столице откроют почти 400 лыжных трасс. Покататься можно будет, к примеру, в лыжном клубе "Измайлово", в парках "Сокольники" и "Царицыно". Всего в Москве этой зимой планируют запустить более четырех тысяч зимних спортивных объектов.

Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках