16 декабря, 10:05Город
В парке "Останкино" на ВДНХ открылась бесплатная лыжная трасса
Фото: пресс-служба ВДНХ
В парке "Останкино" на ВДНХ открылась бесплатная лыжная трасса, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Она проходит вдоль красивых аллей рядом с пешеходными дорожками в самом парке, а продолжается в лесной зоне Главного ботанического сада имени Цицина РАН. Прогулочный маршрут растянулся на пять километров. Он предназначен для катания на беговых лыжах классическим ходом.
Для юных москвичей в парке "Останкино" создали специальный маршрут у Садового пруда протяженностью 500 метров. Здесь могут кататься дети старше пяти лет. Трасса доступна круглосуточно и освещается по вечерам. Любители зимнего спорта могут прийти со своими лыжами и кататься без ограничений по времени. Ориентироваться на местности лыжникам помогут информационные стенды.
Те, у кого нет собственных лыж, могут взять их напрокат. Павильон проката расположен у катка в парке "Останкино". Лыжное оборудование можно арендовать на несколько часов или на целый день. Один час катания будет стоить 350 рублей, два часа – 450 рублей, три часа – 500 рублей. Те, кто пожелает взять лыжи на весь, заплатят 700 рублей.
За арендованный лыжный инвентарь потребуется внести залог в размере двух тысяч рублей наличными, однако после катания деньги вернут. Для льготных категорий граждан предоставляется скидка 50%. Чтобы ее получить, нужно предъявить документы, подтверждающие право на льготы.
В пункте проката есть теплая раздевалка, камеры хранения и туалеты. Павильон работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день.
Ранее сообщалось, что в столице откроют почти 400 лыжных трасс. Покататься можно будет, к примеру, в лыжном клубе "Измайлово", в парках "Сокольники" и "Царицыно". Всего в Москве этой зимой планируют запустить более четырех тысяч зимних спортивных объектов.
Более 150 площадок для зимних активностей подготовили в столичных парках
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