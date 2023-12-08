Собянин осмотрел высокотехнологичное производство медизделий в "Рудневе"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В индустриальном столичном парке "Руднево" открылось предприятие по производству абсорбирующего белья. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Локализация производства в столице гарантирует стабильность поставок этих изделий по нашей социальной программе", – уточнил он.

По его словам, предприятие появилось всего за полгода в рамках офсетного контракта с властями города. При этом Собянин добавил, что абсорбирующее белье и иные изделия получают более 100 тысяч жителей столицы с инвалидностью.



Также мэр Москвы заявил, что в следующем году процесс производства будет упрощен. Как он утверждает, раз в три месяца полный комплект требуемых средств гигиены будут доставлять домой прямо с предприятия.



"Мощности хватит, чтобы полностью обеспечить потребности Москвы, а также выйти на отечественный и зарубежный рынки", – заключил граоначальник.

Ранее заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что московские производители легкой промышленности с января по сентябрь 2023 года на 218% нарастили объем выпуска одежды по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сейчас в городе более 250 заводов и фирм выпускают обувь, одежду и различные аксессуары.



Собянин сообщил о росте объема промпроизводства в Москве более чем на 15%