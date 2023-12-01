Столичные предприятия легкой промышленности увеличили объем выпуска одежды в 3 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московские производители легкой промышленности с января по сентябрь 2023 года на 218% нарастили объем выпуска одежды по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Рост во многом обеспечен за счет выпуска вязаных и трикотажных изделий – их производство увеличилось на 348,5%", – отметил Ефимов.

Сейчас в городе более 250 заводов и фирм выпускают обувь, одежду и различные аксессуары. Высокие темпы развития отрасли в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы связывают с растущими потребностями жителей на фоне уходов зарубежных компаний.

"Общий объем отгрузок продукции московских производителей одежды в январе – сентябре этого года превысил 53 миллиарда рублей", – сказал глава департамента Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь объем производства столичных компаний вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

До этого Ефимов рассказывал, что городские власти предоставят инвесторам более 9 гектаров земли для 4 промышленных проектов. В результате в городе возведут заводы по выпуску строительных материалов, упаковочной продукции и медицинских изделий.

Общая площадь объектов превысит 92 тысячи квадратных метров. Там смогут трудоустроиться около 1,5 тысячи человек.

Объемы производства продуктов в Москве выросли почти на треть за год