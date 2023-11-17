Рост по ключевым социально-экономическим показателям отметили в Москве за 9 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За девять месяцев с начала 2023 года в Москве зафиксировали рост основных социально-экономических показателей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на заседании коллегии управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по городу Москве.

"Один из наиболее значимых результатов нашей работы – это сохранение инвестиционной активности в городе. За первую половину 2023 года вложения в основной капитал составили более 2,2 триллиона рублей, что на пять процентов превышает показатель за аналогичный период 2022 года", – пояснил он.

Рост также зафиксировали в области обрабатывающей промышленности, где с января по сентябрь 2023 года объем производства увеличился на 15,1%. Еще одним показателем стал рекордно низкий уровень безработицы в 0,32%.

Стабильная динамика по росту налоговых доходов, по словам Ефимова, позволяет городу выполнять обязательства перед москвичами, поддерживать бизнес и реализовывать крупные востребованные проекты. Одним из них является строительство жилья по программ реновации, темпы которого нарастили по поручению Сергея Собянина более чем в два раза.

В числе других задач, выполняемых городом, есть модернизация и ремонт объектов социнфраструктуры, культурного наследия, увеличение темпов строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий, благоустройство территорий, а также расширение области применения искусственного интеллекта в столичных системах.

Ранее стало известно, что за восемь месяцев 2023 года столичный бизнес нарастил потребление электроэнергии на 1,2%. Подобный показатель свидетельствует о росте производительности предприятий города. Больше всего электричества в указанный период задействовала строительная отрасль.

