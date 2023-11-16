Уровень безработицы в Москве остается рекордно низким

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Показатель безработицы в Москве третий месяц подряд держится на рекордно низком уровне и составляет 0,32%. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Это число на 0,07% ниже показателя января 2023 года. Отмечается, что с начала года в столице на 17,1% снизилось число безработных, на данный момент оно составляет 23 300 человек.

"Несмотря на внешние факторы, в городе сохраняется стабильный спрос на высококвалифицированных специалистов. В агрегированной базе службы занятости населения Москвы представлено более 450 тысяч вакансий в разных отраслях экономики. Таким образом, на одного безработного приходится свыше 18 вакансий", – рассказал Ефимов.

По данным департамента экономической политики и развития города, с января по сентябрь в столице трудоустроили на 5 900 человек больше, чем уволили. В сфере обрабатывающей промышленности это число достигло 16 300 человек, а в научно-технической и профессиональной отраслях – 7 900 человек.

По данным одной из рекрутинговых компаний, в сентябре на 2,8% снизился уровень напряженности на рынке труда по сравнению с августом. Кроме того, это на 35,9% ниже аналогичного месяца 2022 года. В организации уточнили, что в настоящее время на одну вакансию приходится 4,6 резюме. Такой показатель, по данным компании, говорит о том, что у ищущих работу есть больше вариантов для выбора, а у работодателей выросла потребность в новых сотрудниках.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что центры карьеры во многом помогли резко снизить уровень безработицы в России. Она уточнила, что по сравнению с 2000-ми годами этот показатель упал с 10 до 3%. Всего до конца этого года в России планируется открыть 550 модернизированных центров занятости.

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