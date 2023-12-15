Собянин: по маршрутам столицы курсируют свыше 1 300 электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 1,3 тысячи электробусов курсирует по столице, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, они работают более чем на 100 маршрутах. Мэр подчеркнул, что сегодня в Москве уже два современных дома для электробусов: "Красная Пахра" и "Митино". Скоро откроется третий – "Салтыковка".



Перед выходом на линию подвижной состав проходит обязательный предрейсовый осмотр, в ходе которого специалисты моют кузов и дезинфицируют салон. Мастера проверяют работу медиаэкранов, зарядок для мобильных устройств, кнопок открытия дверей и отопителей.



Механики проверяют тормозные системы, рулевое управление, колеса и шины. В кабине водителя тестируют работу систем управления и контроля, другого оборудования.



По словам Собянина, особое внимание уделяется состоянию здоровья водителей. Медосмотр проходит в том числе с помощью оборудования телемедицины. В частности, водитель самостоятельно измеряет температуру, давление и пульс, а весь процесс записывается на видео. Это существенно сокращает время проверки.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1 300 электробусов.

Он также сообщил, что в городе продолжают строить новые дома для такого вида транспорта, а по крупнейшему в Европе контракту столица получает новую технику российского производства.

Электробусы в Москве решили запустить еще на четырех городских маршрутах