14 декабря, 16:55Транспорт
Пассажиры совершили 400 млн поездок на столичных электробусах более чем за 5 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1 300 электробусов.
"В столице уже более 110 маршрутов, на которых работают электробусы. В среднем в рабочий день на них совершаются свыше 500 тысяч поездок", – отметил заммэра.
Он также сообщил, что в городе продолжают строить новые дома для такого вида транспорта, а по крупнейшему в Европе контракту столица получает новую технику российского производства.
Ранее на четырех городских маршрутах начали курсировать электробусы. Они вышли на маршруты 142, 807 и 974 в ЮЗАО, ЗАО и ВАО. Еще экотранспорт частично заменил автобусы на маршруте 104 в ЗАО.
До этого Ликсутов рассказал, что на магистральный маршрут м9 тоже вышли электробусы, они будут курсировать по линии вместе с автобусами. Позже последние заменят на экологичный транспорт.
Электробусы в Москве решили запустить еще на четырех городских маршрутах
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