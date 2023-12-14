Пассажиры совершили 400 млн поездок на столичных электробусах более чем за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажиры совершили более 400 миллионов поездок на московских электробусах более чем за пять лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, Москва является лидером в Европе по количеству этого вида транспорта. По его словам, в парке Мосгортранса свыше 1 300 электробусов.

"В столице уже более 110 маршрутов, на которых работают электробусы. В среднем в рабочий день на них совершаются свыше 500 тысяч поездок", – отметил заммэра.

Он также сообщил, что в городе продолжают строить новые дома для такого вида транспорта, а по крупнейшему в Европе контракту столица получает новую технику российского производства.

Ранее на четырех городских маршрутах начали курсировать электробусы. Они вышли на маршруты 142, 807 и 974 в ЮЗАО, ЗАО и ВАО. Еще экотранспорт частично заменил автобусы на маршруте 104 в ЗАО.

До этого Ликсутов рассказал, что на магистральный маршрут м9 тоже вышли электробусы, они будут курсировать по линии вместе с автобусами. Позже последние заменят на экологичный транспорт.

Электробусы в Москве решили запустить еще на четырех городских маршрутах