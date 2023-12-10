Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

На магистральный маршрут м9 вышли электробусы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Электробусы будут курсировать по линии вместе с автобусами. Позже последние заменят на экологичный транспорт.

"Мы продолжаем заменять автобусы на экологичные электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Их собирают российские производители, это сегодня лучший вид наземного городского транспорта", – цитируют Ликсутова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Маршрут м9 соединяет Рижский вокзал с районом ЗИЛ, где ведется активное строительство жилых кварталов. В будни пассажиры совершают на этом транспорте более 11 тысяч поездок.

В первую очередь электробусами заменяют топливные автобусы на длинных и востребованных маршрутах. Благодаря этому поездки пассажиров становятся еще комфортнее.

До этого еще два электробусных маршрута запустили на востоке Москвы. Маршруты соединили районы Косино-Ухтомский, Новокосино, Вешняки и город Реутов. Они проходят через станции метро "Выхино", "Новокосино", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского", "Косино", а также МЦД Реутов, Косино и Ухтомская.



В Москве электробусы вышли на магистральный маршрут м9