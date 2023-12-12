Первые партии обновленной вакцины "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первые партии обновленного препарата от COVID-19 "Спутник Лайт" были введены в гражданский оборот. Об этом сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.

"Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" с новым составом производства ФГБУ "НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи" Минздрава России", – говорится в сообщении.

Днем ранее стало известно, что российский Минздрав зарегистрировал вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. По данным ведомства, препарат прошел клинические испытания и показал высокую безопасность, а также низкую частоту появления значимых побочных эффектов.

О завершении испытаний обновленной вакцины в ноябре рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он подтвердил, что препарат может поступить в оборот уже в первой декаде декабря.

Клинические испытания обновленной вакцины "Спутник Лайт" завершились в столице