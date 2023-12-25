В Москве в ближайшие 5–7 лет откроются новые знаковые больницы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти приняли решение о строительстве новых крупных медицинских учреждений на территории Москвы в ближайшие пять-семь лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в беседе с РИА Новости.

"Мэром города было принято решение о том, что на месте устаревших советских корпусов института Склифосовского мы строим новый центр. Он станет крупным и современным флагманом московского здравоохранения", – сказала она.

Заммэра уточнила, что также власти приняли решение построить современную крупную детскую больницу на 1 000 койко-мест, а также новые корпуса больницы имени Демихова и 52-й больницы. Последние два объекта станут новым медучреждением, подчеркнула Ракова.

"В этом году мы ввели и запустили в работу ряд знаковых, мне кажется, не только для Москвы, но и для страны новых медицинских клиник, которые обеспечат москвичей современной, качественной медицинской помощью на десятилетия вперед", – напомнила она.

В этом году в столице открыли новую инфекционную больницу № 1 на 1 000 мест, которая стала самой крупной в России и одной из крупнейших в Европе. Городские власти запустили многопрофильную больницу – центр Логинова, который специализируется на онкологии, и новый корпус "Коммунарки". Также открыты 4 флагманских центра в крупнейших столичных больницах, уточнила Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что две новые поликлиники в столичных районах Бирюлево Восточное и Отрадное приняли первых пациентов. Речь идет про филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23, а также про новый корпус при поликлинике № 110. По словам мэра, оба медучреждения построены по новому московскому стандарту.

По его словам, столичный амбулаторный фонд полностью обновят в ближайшие три года. На данный момент уже реконструирована половина московских поликлиник.

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