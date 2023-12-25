Новые поликлиники в Бирюлеве и Отрадном приняли первых пациентов – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Две новые поликлиники в столичных районах Бирюлево Восточное и Отрадное приняли первых пациентов. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Филиалы городской поликлиники № 52 и детской № 23 расположены в здании на улице Элеваторной, дом 15. Учреждения находятся в разных блоках, уточнил мэр.

В свою очередь, новый корпус при поликлинике № 110 находится на улице Декабристов, дом 39с1. По словам Собянина, его соединили с главным зданием с помощью перехода. Оба медучреждения были построены по новому московскому стандарту.

"Для максимального комфорта пациентов и врачей продумали все до мелочей. В поликлиниках будут принимать все необходимые специалисты, в их распоряжении – медицинское оборудование последнего поколения", – поделился Собянин.

Градоначальник отметил, что благодаря этому свыше 50 тысяч горожан смогут заручиться высококлассной медицинской помощью и самыми актуальными видами диагностики рядом с жильем. Только за 2023 год в Москве открыли 13 новых поликлиник, заключил мэр.

Ранее стало известно, что все крупные многопрофильные медучреждения Москвы начнут работать по новому стандарту экстренной помощи с начала 2024 года. Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, на расширенный стандарт перейдут 20 больниц, которые оказывают экстренную и неотложную помощь.

Еще две московские клиники перешли на цифровой формат работы