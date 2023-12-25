Ракова рассказала о внедрении в Москве в 2023 году новых стандартов экстренной помощи

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Новые стандарты экстренной медицинской помощи и акушерско-гинекологической помощи ввели в Москве в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Заммэра уточнила, что каждый год свыше миллиона москвичей неожиданно в экстренной ситуации поступают в столичные больницы по "скорой". В связи с этим больше года с врачами отрабатывались и стандартизировались все критические ситуации, с которыми привозят людей. Так, были сформированы 87 стандартизированных алгоритмов оказания медпомощи, а также обучены врачи.

По словам Раковой, 20 крупнейших клиник Москвы, в первую очередь принимающих пациентов по скорой помощи, со следующего года начнут работать по единому стандарту.

"Мы понимали, что, когда москвичи увидят новые поликлиники, они, конечно, начнут их сравнивать со старыми женскими консультациями, и не в пользу последних", – отметила она, говоря о запуске нового стандарта акушерско-гинекологической помощи.

Ракова подчеркнула, что была также проведена большая работа, отработан новый стандарт. Его начали реализовывать, формируя по городу единую сеть центров женского здоровья, которые придут на смену женским консультациям. Заммэра выразила надежду, что за три-четыре года при поддержке населения программа будет реализована.

Помимо этого, в 2023 году создали и запустили программу тотальной оценки знаний, компетенций, умений врачей московских поликлиник. Подобную оценку прошли две тысячи специалистов, еще восемь тысяч закончат ее в ближайшее время. По каждому медику создается индивидуальное портфолио, а также формируются зоны, которые требуют особого внимания. Помимо этого, будут созданы персонифицированные программы дальнейшего обучения и развития.

Ранее еще в четырех столичных детских больницах внедрили социальных координаторов в рамках проекта по предоставлению социальной помощи в детских медучреждениях. Чтобы получить их помощь, необходимо напрямую обратиться к специалисту в медучреждении.

Также в Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений детских больниц. Город закупил почти 1,5 тысячи единиц современного оборудования на 2,2 миллиарда рублей.

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