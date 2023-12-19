Социальные координаторы появились в еще четырех детских больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще в четырех столичных детских больницах внедрили социальных координаторов в рамках проекта по предоставлению социальной помощи в детских медучреждениях. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что город с 2021 года начал программу по внедрению в детские больницы социальных координаторов, которые решают немедицинские вопросы людей (помощь в оформлении документов по соцподдержке) и оказывают семьям психологическую помощь в тяжелый период. Сперва проект в пилотном режиме заработал в Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой.

"Теперь социальные координаторы приступили к работе в детских городских клинических больницах № 9 имени Г. Н. Сперанского, имени святого Владимира и имени Н. Ф. Филатова, а также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии", – отметила Ракова.

Также заммэра столицы добавила, что координаторы могут помочь найти родителей/опекунов для ребенка или же проконсультировать, если семья не знает о предоставляемых властями города социальных услугах.

Уточняется, что социальные координаторы работают в 38 больницах. Чтобы получить их помощь, необходимо напрямую обратиться к специалисту в медучреждении.

Ранее Ракова сообщила, что проект по включению социальных координаторов в медучреждения будет расширяться на детские больницы Москвы. Там соцкоординаторы будут комплексно решать трудности семьи, связанные с госпитализацией ребенка, уточнила она.



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