Москва завершила полное обновление реанимаций в детских больницах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве завершилась программа по обновлению реанимационных отделений детских больниц, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, все медучреждения оснастили новейшей высокоточной техникой. Для этого город закупил почти 1,5 тысячи единиц современного оборудования на 2,2 миллиарда рублей. Ракова подчеркнула, что родители могут быть уверенны в том, что ребенок находится под полным контролем врачей.

Она обратила внимание, что в столице действует комплексный подход к оснащению оборудованием по разным профилям медицинской помощи. Он основан на обеспечении новой современной техникой всех без исключения медорганизаций.

Заммэра рассказала, что оказание реанимационной помощи – это ключевое направление в каждом стационаре, которое напрямую влияет на качество лечения пациентов в критическом состоянии или нуждающихся в интенсивной терапии.

Она добавила, что каждый год в отделениях реанимации и интенсивной терапии московских детских больниц лежат около 14 тысяч детей. Все эти больницы оснастили новым высокотехнологичным оборудованием, чтобы спасать пациентов по единому стандарту.

"За последние два года мы закупили почти полторы тысячи единиц самой современной медицинской техники на сумму свыше двух миллиардов рублей. В их числе – более 120 дефибрилляторов-мониторов, свыше 120 наркозно-дыхательных аппаратов, более 250 инкубаторов для новорожденных, более 300 аппаратов ИВЛ и свыше 600 мониторов жизненно важных показателей пациента", – рассказала Ракова.

По ее словам, врачи анестезиолого-реанимационных отделений используют современные методики лечения, мониторинга и хирургических вмешательств. За счет этого удалось увеличить объем плановых операций.

Так, в 2016 году в детских многопрофильных стационарах провели 75 тысяч анестезиологических пособий. Из них более 60% – у пациентов в плановом порядке. В 2022 году число анестезий выросло в полтора раза, до 111 тысяч. Причем более 70% из них были плановыми – 80 тысяч. Проводятся операции в основном малоинвазивными способами.

Самыми важными принципами работы реанимационных отделений заммэра назвала безопасность проведения различных манипуляций, в том числе под наркозом, постоянный онлайн-мониторинг жизненно важных показателей, своевременное и качественное оказание медпомощи.

Она добавила, что сразу после того, как ребенок попадает в отделение реанимации, начинается мониторинг традиционных жизненно важных показателей неинвазивным способом. Если требуется контроль за более глубокими показателями гемодинамики, применяют инвазивные методы. Они позволяют врачу быстро реагировать на изменения и подбирать необходимые лекарства с точностью дозировки вплоть до микрограмма.

Ранее Ракова сообщила, что почти 5 тысяч несовершеннолетних москвичей с диабетом первого типа бесплатно получили от города сенсоры и датчиками для непрерывного мониторинга глюкозы. Всего они получили 85 тысяч медизделий, которые позволяют своевременно реагировать на изменение уровня сахара в крови, а также предотвращать развитие осложнений и ухудшение самочувствия.

В этом году город закупил 116 тысяч датчиков и сенсоров для непрерывного отслеживания уровня глюкозы. Дети и подростки бесплатно получили медизделия на общую сумму более 458 миллионов рублей.

Устройства предоставили в рамках программы поддержки детей с диабетом первого типа, которая в 2022 году была расширена по решению Сергея Собянина.



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