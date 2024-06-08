Пасечник объявил 8 июня днем траура по погибшим при ударе ВСУ по Луганску

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Луганске 8 июня объявлен днем траура по погибшим в результате удара ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он уточнил, что во всем Луганске будут приспущены флаги России, ЛНР и ее муниципальных образований. Кроме того, все развлекательные передачи и мероприятия отменили в этот день.

Между тем первый заместитель министра здравоохранения ЛНР Олег Валиев заявил, что двое пострадавших до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии, а еще 7 человек – в тяжелом состоянии.

"Восемнадцать человек – это легкая степень. Из них – два ребенка. По средней степени тяжести – 30 человек. Два ребенка. Дети находятся в республиканской детской больнице. Одному из них вчера проведена операция" – его слова передает телеграм-канал правительства региона.

При этом, по информации исполняющего обязанности министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексей Бойко, более 100 жителей ЛНР обратились в штаб помощи пострадавшим после украинского удара по городу. По его словам, специалисты круглосуточно проводят работу с гражданами.

"На сегодняшний день за разъяснениями обратился 51 человек лично и 42 человека по телефону. По потере жилья обратились 26 человек, по ранениям – четыре человека", – уточнил он.

Кроме того, как утверждает Бойко, в пунктах временного размещения находятся уже четыре человека, которых обеспечивают всеми необходимыми продуктами. На месте происшествия развернули полевую кухню.

Замминистра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталий Козюбердин добавил, что почти 200 абонентов в восточной части Луганска до сих пор остаются без света после удара ВСУ. Он подчеркнул, что сейчас специалисты продолжают ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах энергоснабжения.

В свою очередь, глава управления МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов сообщил, что спасатели в ходе аварийно-спасательных работ сняли все "угрожающие конструкции" в многоэтажке, которая оказалась разрушена после удара ВСУ. В этом процессе были задействованы 116 человек и 30 единиц техники.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня, воспользовавшись не менее шестью ракетами ATACMS. Силы ПВО сумели сбить основную часть снарядов, но обстрел повредил гражданскую инфраструктуру города.

В результате этой атаки в одной из многоэтажек рухнул подъезд, под завалами оказались люди. В результате произошедшего погибли 4 человека.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в восточной части города в результате атаки оказались повреждены более 30 домов. В администрации Луганска добавили, что два дома были полностью разрушены.

