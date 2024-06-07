Подъезд жилого дома рухнул в результате удара ВСУ по Луганску

Видео: телеграм-канал Леонида Пасечника

В результате атаки по Луганску в одной из многоэтажек города полностью рухнул подъезд, из-за чего под завалами сейчас находятся люди. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

Однако он предупредил, что на месте происшествия сейчас работают спасатели, которые пытаются вытащить из-под завалов людей.

"Все силы сейчас брошены на то, чтобы помочь гражданам после обстрела. Ситуацию держу на личном контроле", – сообщил глава города.

ВСУ нанесли удар по Луганску 7 июня. Военные выпустили не менее шести ракет ATACMS. Силы ПВО сбили основную часть снарядов, однако в результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал, что после обстрела города госпитализированы 22 человека. Среди них двое детей. Сейчас проводятся обследования и хирургические операции, дополнил Кузнецов. Кроме того, в Луганске сформируют штаб помощи пострадавшим.

После серии взрывов в Луганске начался пожар. Оперативные службы сообщили, что в небе над городом работает система ПВО. Кроме того, были слышны взрывы. После случившегося в Луганске фиксируют перебои в работе мобильной связи.

